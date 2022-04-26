Атаки оккупантов на железнодорожные станции: один работник "УЗ" погиб, еще 4 ранены

Атаки оккупантов на железнодорожные станции: один работник "УЗ" погиб, еще 4 ранены

В понедельник, 25 апреля, российские оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по ключевым железнодорожным узлам в Ровенской, Львовской и Винницкой областях.

В результате атак врага есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его информации, один железнодорожник погиб, еще четыре получили ранения.

"Так заканчивается день, когда российские войска обстреляли пять наших станций", — отметил Камышин.

Напомним, 25 апреля глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре города Здолбунов. По его словам, погибших нет, однако один работник железной дороги получил небольшие повреждения. Ударной волной было повреждено двадцать близлежащих домов.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в результате российских обстрелов Жмеринки и Казятина есть погибшие и раненные.

Также россияне атаковали железнодорожную станцию "Красне" во Львовской области, сообщил председатель Львовской ОВА Маким Козицкий.

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