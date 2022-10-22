Атаки по энергетике: Зеленский рассказал, куда уже вернули свет, и призвал сознательно потреблять электричество

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в некоторые районы удалось вернуть свет после российских атак 22 октября. В то же время он призвал ограничить потребление электричества.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Продолжаем ликвидацию последствий сегодняшних ударов террористов по нашей инфраструктуре. География этого очередного массового удара очень широка: Волынь, Одесщина, Хмельницкая область, Кировоградская область, Днепропетровщина, Ровенская область, Николаевщина, Запорожская область и другие", – сообщил президент.

Также читайте Как Евросоюз помогает Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру: Стефанишина обнародовала список шагов

"Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что на части территории, где электричество было отключено в результате сегодняшнего удара, уже удалось возобновить энергоснабжение. Частично в Одесской области, частично на Хмельнитчине электричество уже вернули, Ровенщина — большинства восстановили, есть положительные отчеты из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются. Президент заверил, что специалисты пытаются как можно быстрее вернуть людям свет.

"Даже если враг и может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И даже сейчас – частично во тьме – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру", – заявил Зеленский.

"Я хочу подчеркнуть: ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят наших защитников", — подчеркнул президент.

Зеленский: У России нет шансов выиграть в этой войне - Украинскую жизнь невозможно сломать

Ракетная атака по Украине 22 октября

Российские войска 22 октября массово обстреляли ракетами энергетические объекты Украины в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

Читайте также: