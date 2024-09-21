Атаки по составам РФ дало Украине более трех месяцев форы: эксперт

Благодаря точным ударам по складам боеприпасов на территории России, украинские военные сохранили инфраструктуру страны в зимний период.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт отметил, что после уничтожения боеприпасов в Тверской области, вероятно, Украине удалось получить преимущество перед масштабными обстрелами инфраструктуры и приграничных регионов.

Ступак отметил, что враг часто использует северокорейские ракеты, и, вероятно, имел в виду иранские. Он считает, что после уничтожения складов боеприпасов Украине удалось получить больше преимущества, чем три месяца. Хотя он не хочет быть голословным, его мнение заключается в том, что ситуация может быть более выгодной.

Он подчеркнул, что попадание по составам российской армии помогло защитить украинскую инфраструктуру зимой. Он отметил, что украинские военные были готовы к атакам на инфраструктуру со стороны России и считает, что эти взрывы спасли ситуацию. Ступак также напомнил, что это не последние удары и новые атаки могут быть направлены на скопление "Искандеров" и иранских ракет. Он обратил внимание на то, что вместе с боеприпасами был уничтожен и личный состав, а также техника, что также существенно повлияло на ситуацию.

Напомним, в РФ заявляют о массированной атаке беспилотников в ночь на 21 сентября. В частности, в Краснодарском крае из-за атаки загорелись склады с боеприпасами.