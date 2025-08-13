Атаки по Украине: в ГУР оценили производство ракет РФ и назвали ключевые цели для ударов

Ракеты РФ / © pixabay.com

Реклама

Российский ВПК активно производит и совершенствует ракеты для ударов по украинским городам. Но то, что РФ производит, она сразу и применяет.

Об этом в интервью «Общественному» рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Действительно, производство у них есть. Но отметим такой факт, что то, что они производят, оно сразу применяется. И мы это отчетливо увидели по крылатым ракетам Х-101. Мы это увидели по крылатым ракетам „Калибр“. Мы это видим по „Кинжалам“, — отметил Скибицкий.

Реклама

В разведке отмечают, что Россия пытается создать систему навигации для ракет. Однако с этим у врага есть определенные проблемы.

«То, что они пытаются сделать, не всегда совершенно. Поэтому и попадают крылатые ракеты по нашим гражданским домам», — добавил Вадим Скибицкий.

Скибицкий отмечает, что в целом цели массированных комбинированных ударов РФ по Украине не изменились:

средства противовоздушной обороны; авиация, включая аэродромы; система управления Вооруженными силами, вообще нашими всеми военными формированиями; система логистики; оборонно-промышленный комплекс

Напомним, ночь на 13 августа также была неспокойной для украинцев. Да, российская армия запустила по Украине: 49 БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, противник ударил двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Реклама

Ударные беспилотники атаковали Донбасс, Сумщину и Черниговщину, а ракеты — Полтавщину. Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

«По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: две баллистические ракеты и 32 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны», — говорится в сообщении ПС ВСУ.