Атаки по Украине: в ГУР оценили производство ракет РФ и назвали ключевые цели для ударов
РФ давно наладила производство ракет Х-101, "Калибр" и "Кинжалов".
Российский ВПК активно производит и совершенствует ракеты для ударов по украинским городам. Но то, что РФ производит, она сразу и применяет.
Об этом в интервью «Общественному» рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
«Действительно, производство у них есть. Но отметим такой факт, что то, что они производят, оно сразу применяется. И мы это отчетливо увидели по крылатым ракетам Х-101. Мы это увидели по крылатым ракетам „Калибр“. Мы это видим по „Кинжалам“, — отметил Скибицкий.
В разведке отмечают, что Россия пытается создать систему навигации для ракет. Однако с этим у врага есть определенные проблемы.
«То, что они пытаются сделать, не всегда совершенно. Поэтому и попадают крылатые ракеты по нашим гражданским домам», — добавил Вадим Скибицкий.
Скибицкий отмечает, что в целом цели массированных комбинированных ударов РФ по Украине не изменились:
средства противовоздушной обороны;
авиация, включая аэродромы;
система управления Вооруженными силами, вообще нашими всеми военными формированиями;
система логистики;
оборонно-промышленный комплекс
Напомним, ночь на 13 августа также была неспокойной для украинцев. Да, российская армия запустила по Украине: 49 БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, противник ударил двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Ударные беспилотники атаковали Донбасс, Сумщину и Черниговщину, а ракеты — Полтавщину. Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.
«По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: две баллистические ракеты и 32 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны», — говорится в сообщении ПС ВСУ.