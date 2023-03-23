Атаки по врагу в Крыму: в ВСУ предупредили местных о "вычищении" от оккупантов полосы в 30 км

Гуменюк объяснила, что "хлопок" на тыловых территориях врага является его истощением с тыла.

ВСУ на юге планируют "вычистить" от российских захватчиков 20-30-километровую полосу. А недавние взрывы в Крыму – метод истощения врага и психологическое давление на него.

Об этом руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

Она пояснила, что "хлопок" в тылу врага на оккупированном полуострове происходит для того, чтобы россияне во время столкновения с украинскими войсками были уже обессиленными.

"Любые активные действия предполагают, что в начале нужно истощить врага. До того, как мы начнем активное движение, нам нужно быть убежденными, что у них нарушена логистика, что у них не работает устойчивое морально-психологическое состояние войска, что они готовы уже отходить или сдаваться", – пояснила представительница Сил обороны юга.

"Понимая преимущество физической силы врага, мы работаем так, чтобы они пришли на столкновение с нами уже обессиленными. Поэтому такой "хлопок" на тыловых территориях врага – это и есть истощение врага с тыла", – добавила Гуменюк.

Она также посоветовала жителям оккупированных территорий эвакуироваться.

"Мы подчеркиваем вычищение 20-30-километровой полосы. Это говорит о том, что наша работа здесь будет максимально активной, поэтому необходимо эвакуироваться", — пояснила представительница ВСУ.

Она добавила – если эвакуироваться нет возможности, следует обустроить укрытие как можно дальше от мест скопления российских сил.

Напомним, накануне в оккупированных Джанкое и Севастополе прогремели взрывы. ГУР Минобороны Украины сообщило об уничтожении в Джанкое на железной дороге ракет "Калибр". А в Севастополе оккупационная "власть" сообщила, что была отбита атака воздушными и морскими дронами.

Впоследствии Гуменюк сообщила, что атака по железной дороге в Джанкое – один из элементов плана, предшествующего контрнаступлению ВСУ, и поэтому среди оккупантов и коллаборантов на полуострове появились панические настроения.

Сезон боевых карасей начался – Гуменюк о взрывах в Крыму

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