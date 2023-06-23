Атаки продолжатся: в ГУР назвали цели и тактику российских ракетных ударов

Оккупанты устраивают ракетные атаки, чтобы прежде всего не допустить активных действий украинских войск на линии фронта. Еще одна из целей врага – внести нервозность в общество, дестабилизировать ситуацию в Украине.

Целями российских ракетных ударов по Украине являются, прежде всего, объекты критической инфраструктуры, которые влияют и на обеспечение ВСУ, и на обеспечение жизнедеятельности городов и населения.

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".

Объекты и цель ракетных ударов со стороны РФ

Скибицкий предупредил, что Россия будут пытаться препятствовать логистическому обеспечению Сил обороны Украины, уничтожать группировку войск в районах сосредоточения, будет наносить удары по другим объектам, связанным с обеспечением украинской обороны и ударным возможностям ВСУ.

"И это мы реально видим: начиная с мая, кроме того, что осуществляются удары по Киеву, по другим городам, непосредственно наносятся удары по нашим аэродромам, по нефтеперерабатывающим предприятиям, по предприятиям, где хранятся горюче-смазочные материалы, другие средства, которые используются нашими Вооруженными силами, Силами обороны. Цель – прежде всего не допустить наших активных действий на линии фронта", – объяснил заместитель руководителя разведки.

Какая в России ситуация с ракетами

Он отметил, что по оценкам ГУР, эти удары будут продолжаться, несмотря на то, что оккупанты начали экономить ракетное вооружение из-за истощения своих запасов во время осенне-зимних атак.

"Сегодня мы фиксируем, что то, что производится (ракеты – ред.) сразу идет в войска для дальнейшего применения. Последние удары показали, что, например, крылатые ракеты – мы уже видим по их остаткам – были изготовлены в апреле этого года. Это однозначно свидетельствует о том, что сразу с производства идет боевое применение против наших объектов", — описал Скибицкий ситуацию с ракетами в РФ.

Как изменилась тактика вражеских ракетных атак

Заместитель начальника ГУР заявил о наличии многих факторов, повлиявших на то, что по сравнению с маем в июне несколько уменьшилась частота ракетных ударов по Украине.

"Здесь много влияющих факторов. Во-первых, необходимость разведки наших объектов. Во-вторых, это более взвешенный подход Российской Федерации к выбору целей и тактики применения. Ведь сейчас используются не только крылатые ракеты, применяются ракеты к комплексу С- 300 по наземным целям и, конечно, беспилотные летательные аппараты. Россия активно начала использовать ложные цели. Например, крылатые ракеты Х-55 они сейчас дорабатывают и используют как ложную цель для истощения нашей противовоздушной обороны", – рассказал Скибицкий.

Он отметил, что, несмотря на уменьшение количества ракет во время одной вражеской атаки, Россия все же будет пытаться поддерживать частоту ударов – "методически, день за днем, поражать наши объекты и держать наше население в таком напряжении".

"Особенно если мы говорим о больших городах — это же ночью, а особенно, если есть маленькие дети, надо идти в бомбоубежище. Это истощает людей. И, наверное, на это тоже рассчитывает российский режим для того, чтобы прежде всего внести какую-то нервозность, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Но мы к этому всему готовы", – заверил замначальника разведки.

Он прогнозирует, что дальнейшими целями российских атак будут, прежде всего, объекты критической инфраструктуры, влияющие как с военной точки зрения на обеспечение Сил обороны, так и на обеспечение жизнедеятельности украинского населения и городов.

Напомним, накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук информировал, что в течение мая-июня силы ПВО уничтожили 13 российских ракет Х-47 "Кинжал" и более 20 баллистических ракет, которыми враг атаковал Украину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил украинцев, что Россия может возобновить массированные атаки по Украине и ее энергетике осенью и зимой. Подоляк пояснил, что у РФ ограниченное количество инструментов для влияния на ход боевых действий, поэтому оно "полагается в основном на террористические методы".

Это подтверждал Скибицкий, который говорил, что уже осенью оккупанты могут снова активизировать удары по объектам энергетики Украины, поэтому постоянно происходит усиление ПВО государства.

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