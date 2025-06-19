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Атаки РФ - это не "ответ", а заранее избранные цели: эксперт объяснил, когда могут усилиться удары
Военный эксперт Сергей Братчук отметил, что враг заблаговременно накапливает силы, чтобы совершать террористические атаки.
Россия заранее выбирает цели, это никакой не ответ на действия Украины на их территории.
Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил военный эксперт Сергей Братчук.
Эксперт отметил, что враг заранее накапливает силы, чтобы эти террористические атаки совершать.
«Мы видим, что у врага не хватает. День-два они атакуют усиленно, а затем видим определенную оперативную паузу, которую мы видим сейчас. Значит происходит накопление. На сколько у врага будет пауза уменьшаться, тогда мы будем говорить о том, что им удается наращивать производство», — добавил он.
Напомним, в ночь на 17 июня РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в частности «Кинжалами». 28 погибших, более 140 травмированных — последствия атаки России на Киев 17 июня 2025 года.
Больше всего досталось Соломенскому району. Там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.
Во многих районах Киева возникли сильнейшие разрушения. В частности, на столичных Позняках беспилотник влетел в многоэтажку. Кроме того, повреждены историческое здание Киевской политехники, а также общежития Авиационного института.