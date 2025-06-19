ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Атаки РФ - это не "ответ", а заранее избранные цели: эксперт объяснил, когда могут усилиться удары

Военный эксперт Сергей Братчук отметил, что враг заблаговременно накапливает силы, чтобы совершать террористические атаки.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Россия едва ли не каждую ночь атакует Украину дронами и ракетами

Россия едва ли не каждую ночь атакует Украину дронами и ракетами / © ТСН.ua

Россия заранее выбирает цели, это никакой не ответ на действия Украины на их территории.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил военный эксперт Сергей Братчук.

Эксперт отметил, что враг заранее накапливает силы, чтобы эти террористические атаки совершать.

«Мы видим, что у врага не хватает. День-два они атакуют усиленно, а затем видим определенную оперативную паузу, которую мы видим сейчас. Значит происходит накопление. На сколько у врага будет пауза уменьшаться, тогда мы будем говорить о том, что им удается наращивать производство», — добавил он.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в частности «Кинжалами». 28 погибших, более 140 травмированных — последствия атаки России на Киев 17 июня 2025 года.

Больше всего досталось Соломенскому району. Там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.

Во многих районах Киева возникли сильнейшие разрушения. В частности, на столичных Позняках беспилотник влетел в многоэтажку. Кроме того, повреждены историческое здание Киевской политехники, а также общежития Авиационного института.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie