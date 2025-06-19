Атаки РФ - это не "ответ", а заранее избранные цели: эксперт объяснил, когда могут усилиться удары

Россия едва ли не каждую ночь атакует Украину дронами и ракетами / © ТСН.ua

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Россия заранее выбирает цели, это никакой не ответ на действия Украины на их территории.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил военный эксперт Сергей Братчук.

Эксперт отметил, что враг заранее накапливает силы, чтобы эти террористические атаки совершать.

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«Мы видим, что у врага не хватает. День-два они атакуют усиленно, а затем видим определенную оперативную паузу, которую мы видим сейчас. Значит происходит накопление. На сколько у врага будет пауза уменьшаться, тогда мы будем говорить о том, что им удается наращивать производство», — добавил он.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в частности «Кинжалами». 28 погибших, более 140 травмированных — последствия атаки России на Киев 17 июня 2025 года.

Больше всего досталось Соломенскому району. Там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.

Во многих районах Киева возникли сильнейшие разрушения. В частности, на столичных Позняках беспилотник влетел в многоэтажку. Кроме того, повреждены историческое здание Киевской политехники, а также общежития Авиационного института.

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