Атаки РФ по Киеву: американские аналитики рассказали, с чем связаны массированные обстрелы столицы

Участившиеся в последнее время атаками беспилотников и ракет по Киеву российские военные пытаются сдержать ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины. Впрочем, эта компания врага не имеет желаемого успеха.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики, в частности, в качестве примера дают серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками в ночь 29 мая, а также днем 29 мая. В частности, по официальной информации Генштаба, украинские военные перехватили все 11 ракет "Искандер", 40 крылатых ракет и Shahed, нацеленных на Киев и Киевскую область.

В ISW отмечают, что агрессорка Россия тратит ракеты, пытаясь "оттянуть" начало контрнаступления ВСУ.

"Вооруженные силы РФ выпустили относительно большее количество ракет, чем в недавней серии ударов после крупнейшего с начала полномасштабного вторжения в Украину российской серии ударов дронами "Шахед" 28 мая", — говорится в отчете.

К слову, ранее эксперты Института отмечали, что в последние оккупанты начали новую ограниченную воздушную кампанию, пытаясь ослабить украинские контрнаступательные возможности.

"Но то, что Россия отдает приоритет таргетингу на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", — говорится в отчете.

Напомним, с начала мая армия РФ совершила уже 17 атак на Киев. Последняя состоялась в ночь на 30 мая. Враг совершил атаку исключительно баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение было по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов. По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников россиян.

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