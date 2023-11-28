Атаки России по объектам инфраструктуры Украины усилятся: Столтенберг призвал готовиться

Очень важно, чтобы страны-члены НАТО и дальше поддерживали Украину, подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к усилению атак России по объектам инфраструктуры Украины этой зимой.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции перед заседанием министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе.

"Мы конечно рассмотрим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны-члены НАТО и дальше поддерживали Украину", — сказал он.

По словам Столтенберга, ожидается, что страны-члены подтвердят непоколебимую поддержку Украины на встрече Совета Украина-НАТО, где будет присутствовать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими войсками, но предупредил, что прогресс будет тяжелым. Столтенберг подчеркнул, что только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством.

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