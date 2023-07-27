Атаки России по югу: повреждены или уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 судов

Кубраков подчеркнул, что РФ также фактически блокирует движение судов в направлении украинских морских портов.

Российские оккупанты после выхода государства из "зернового соглашения" в течение девяти дней атак по югу Украины повредили или частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

Об этом министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в Сети после заседания Совета Украина-НАТО.

"Только за последние 9 дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов", — указано в заявлении Кубракова.

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Он также отметил, что россияне ограничивают судоходство в районе оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Такими действиями страна-агрессор фактически блокирует движение судов в направлении украинских морских портов.

"Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", — подчеркнул министр.

Он проинформировал, что уже обсуждаются возможные пути противодействия атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству.

Кубраков поблагодарил союзников из НАТО за решение усилить их разведку в акватории Черного моря. Украина рассчитывает, что это поможет стабилизировать ситуацию в безопасности и создаст условия для возобновления нормальной работы портов.

Напомним, 26 июля на заседании Совета Украина-НАТО было принято решение усилить наблюдение и разведку в Черном море. Члены Альянса также осудили выход РФ из "зернового соглашения" и атаки по югу Украины.

Российская блокада Черного моря

В Минобороны Украины предупредили 26 июля, что после выхода из "зернового соглашения" Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря: "Россияне практикуют поражение гражданских судов, направляющихся в порты Украины и из Украины".

А Британия накануне информировала о риске российских атак по гражданским кораблям в Черном море. Цель агрессора – усилить кампанию по уничтожению экспорта украинского зерна.

Отметим, в ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали ракетами "Калибр" портовую инфраструктуру в Одесской области: враг попал по одному из админзданий порта, убив тамошнего работника. Повреждено производственное оборудование грузового терминала.

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