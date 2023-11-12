Атаки Украины на ЧФ РФ: в МВД рассказали, как отреагировали россияне и куда спрятали корабли

Последние атаки на Черноморский флот заставили врага переместить суда за сотни километров на территорию своей страны.

Потеря Россией еще двух десантных кораблей во временно оккупированном Крыму стала очень существенной и результативной для Украины.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Незначительных целей не бывает, особенно учитывая, насколько сложно эти операции проводить. Они проводятся в тылу врага. Имея такие результаты, мы уменьшаем их желание и их возможности проводить любые акции на нашем побережье. Тем не менее, основное внимание мы далее. Россияне это чувствуют. В очередной раз произошла передислокация кораблей. На этот раз они уже отправили несколько единиц в Туапсе. Российская сторона продолжает рассредоточивать свои корабли из-за подобных атак, что им усложняет не только жизнь в целом, но и логистику что в свою очередь усложняет применение этих единиц", — сказал он.

Плетенчук также отметил, что атаки будут продолжаться.

"Будет это продолжаться, мы их предупреждали об этом постоянно, но, как видим, россияне намеки не понимают", – добавил он.

Напомним, украинские защитники успешно поразили 2 малых десантных корабля класса "Серна" Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября. Отмечается, что катера серьезно повреждены. Одновременно один из них вряд ли подлежит ремонту. Повреждение судов должны оценить специалисты.

Также, по информации украинской разведки, из-за фактического отсутствия у оккупантов корабельных средств ПВО после ряда атак Сил обороны Украины такие катера с ЗРК на борту захватчики использовали для прикрытия кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Начиная с августа 2022 года, в Крыму слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или "учениями военных РФ".

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