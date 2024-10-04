Атаки усилились: на Херсонщине оккупанты убили человека и ударили в объект критической инфраструктуры

Террор не прекращается ни днем, ни ночью.

Российские войска 3 октября снова терроризировали Херсонщину. В результате вражеских обстрелов погиб человек и еще четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, россияне попали в объекты критической инфраструктуры и жилищно-коммунальных коммуникаций, обстреляли жилые кварталы, повредив 35 частных домов.

Кроме того, захватчики повредили хозяйственные постройки, складские помещения, а также автобус, сельхозтехнику и частные автомобили.

"Под огнем и авиаударами оккупантов находились, в частности, Садовое, Приднепровское, Зимовник, Антоновка, Кизомис, Широкая Балка, Томина Балка, а также Белозерка, Станислав, Берислав, Змиевка, Урожайное, Миловое и Херсон", — написал он.

Во время очередной ночной БПЛА-атаки силы ПВО уничтожили над территорией области два вражеских "Shahed-131/136".

Напомним, оккупационные войска ужесточили обстрелы Херсонской области и областного центра. В преддверии армия РФ ударила по рынку в Центральном районе Херсона. Есть жертвы и погибшие.

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