Атаки усиливаются: в Киеве будут создавать добровольческие группы ПВО

ПВО / © Киев Оперативный

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В Киеве будут создаваться группы ПВО на базе добровольческих формирований общин. Есть соответствующие постановление и доверенность.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Как отметил Ткаченко, почти в каждой семье погибших или пострадавших родные в Силах обороны.

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"Родные защищают сейчас нас там, вдали от дома, на фронте. Мы должны сохранить людей здесь. Мы должны быть надежным тылом", - подчеркнул чиновник.

Сейчас есть постановление Кабмина по созданию групп ПВО в общинах — на базе ДФТГ.

"Я уже выдал соответствующие поручения на уровне города для формирования и подготовки людей. Мы будем использовать новые технологии и учить наших людей использовать их. Мы должны двигаться быстрее", - заключил он.

Напомним, армия РФ в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву "Шахедами" и ракетами. К сожалению, есть жертвы и потерпевшие. Также разрушения получили жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.

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В частности, в Шевченковском районе был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки - погибли 7 человек. Сейчас идет поисково-спасательная операция, под завалами еще могут быть люди.

Что касается пострадавших, то их количество составляет 31 человек.