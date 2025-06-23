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Атаки усиливаются: в Киеве будут создавать добровольческие группы ПВО
Власти Киева готовят реализацию инициативы по созданию добровольческих групп ПВО.
В Киеве будут создаваться группы ПВО на базе добровольческих формирований общин. Есть соответствующие постановление и доверенность.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Как отметил Ткаченко, почти в каждой семье погибших или пострадавших родные в Силах обороны.
"Родные защищают сейчас нас там, вдали от дома, на фронте. Мы должны сохранить людей здесь. Мы должны быть надежным тылом", - подчеркнул чиновник.
Сейчас есть постановление Кабмина по созданию групп ПВО в общинах — на базе ДФТГ.
"Я уже выдал соответствующие поручения на уровне города для формирования и подготовки людей. Мы будем использовать новые технологии и учить наших людей использовать их. Мы должны двигаться быстрее", - заключил он.
Напомним, армия РФ в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву "Шахедами" и ракетами. К сожалению, есть жертвы и потерпевшие. Также разрушения получили жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.
В частности, в Шевченковском районе был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки - погибли 7 человек. Сейчас идет поисково-спасательная операция, под завалами еще могут быть люди.
Что касается пострадавших, то их количество составляет 31 человек.