Военный журналист Дэвид Акс подчеркнул, что именно россияне на левом берегу Херсонщины понесут тяжелые потери.

Западные СМИ освещали битву под Крынками на левобережье Херсонской области как "самоубийственную миссию" украинской морской пехоты. Но именно россияне сотнями гибнут в роковых атаках из-за минных полей и под плотным огнем ВСУ.

Об этом пишет в статье Forbes американский военный журналист Дэвид Акс.

По его информации, украинцы, несмотря на численное меньшинство, сумели достичь локального преимущества в артиллерии и беспилотниках — с помощью радиоглушения российских дронов, а затем запустив собственные беспилотники, чтобы охотиться на российские гаубицы и ракетные установки.

"Россияне продолжают наносить тяжелые удары по Кринкам. Одна из атак фактически достигла прорыва через лес, позволив закрепиться в городе. Но украинская артиллерия взорвала руины домов, которые заняли россияне. И Украина восстановила все свои оборонные рубежи", — цитирует автор аналитика Дональда Хилла.

"Хотя погода была на нашей стороне, тактическое преимущество противника в артиллерии сохраняется. Был отдан приказ уничтожить врага дерзким маневром Жукова, как и 80 лет назад", – цитирует Акс российского так называемого "военкора".

Американский журналист объясняет, что Жуков "стал печально известным из-за рассказов о том, что разминировал немецкие минные поля, приказывая своим солдатам просто идти по ним".

По словам Хилла, украинцы под покровом темноты пополняют минные поля вокруг Кринок.

"Украинские беспилотники ночью минуют дороги и выводят из строя грузовики и легковые автомобили. Утром до того, как транспорт удается отремонтировать, беспилотники добивают их, сбрасывая боеприпасы", – пишет аналитик.

Кроме того российский "военкор" также писал, что в результате недавней "атаки в стиле Жукова" из-за плотных минных полей российская 104-я десантно-штурмовая дивизия "потеряла уникальных специалистов, но ситуация на поле боя не изменилась".

"С каждым неудачным штурмом российские потери накапливаются, способствуя большему преимуществу Украины в том, что превращается в длительную войну на истощение. С 14 октября россияне потеряли 143 единицы тяжелой техники вокруг Кринок. Украинцы потеряли 25", – утверждает Дэвид Акс.

Напомним, 16 декабря в The New York Times вышла статья с комментариями военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и самоубийственное.

Похожая статья была опубликована BBC, в комментарии которому украинский военный жестко высказался о ситуации на левом берегу Днепра.

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