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Атаки волна за волной: Россия может сделать длительные тревоги новой нормой
Многочасовые воздушные тревоги и атаки волны за волной могут стать привычной частью российской тактики. РФ увеличивает реактивные дроны и увеличивает количество пусковых площадок.
С ночи 27 августа Россия почти непрерывно атакует Киев и ряд регионов Украины. Удары дронами и ракетами продолжаются волнами в течение многих часов, а воздушные тревоги все чаще растягиваются на значительную часть суток.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Под ударами оказались Киев и область, Кривой Рог, Одесщина, Харьков, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Черкасская область и другие регионы.
В столице атаки реактивных дронов продолжились и днем. Обломки падали возле школ и детсадов, один из БПЛА упал на проезжую часть в центральной части города. Известно о пострадавших.
Длительные атаки могут повторяться
Военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия наращивает количество реактивных дронов и пусковых площадок, что позволяет атаковать Украину дольше и несколькими волнами.
«Россия наращивает это количество средств. Война все больше переходит в воздушный домен», – объяснил он.
По словам эксперта, реактивные дроны могут преодолевать 500-600 км, поэтому под угрозой остаются северные, восточные, южные и центральные области, в частности, Киев.
РФ может запускать по столице как одиночные БПЛА, так и группы – иногда до 20 аппаратов. Поэтому сценарий, когда воздушная тревога длится много часов или возобновляется волна за волной в течение дня, может повторяться и дальше.
Россия бьет не только по энергетике
Еще одно изменение – выбор целей. По словам Мусиенко, Россия все чаще атакует не только критическую инфраструктуру, но и склады, логистические центры, гражданские предприятия, ритейл и порты.
Во время атаки 27 августа были повреждены логистические центры «Дома Игрушек», «Форы» и Comfy, а также разрушенный состав Roshen.
"Враг концентрируется на том, чтобы ослабить общий экономический потенциал Украины и столицы", - отметил эксперт.
По его оценке, Киев и дальше будет оставаться одной из главных целей российских воздушных атак, а их интенсивность в ближайшее время может не уменьшаться.
Атака РФ на Киев 27 августа - последние новости
Напомним, Россия с ночи атакует Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и автомобили. По неофициальной информации, также пострадало здание стадиона в центре столицы.
После обеда оккупационные войска нанесли повторный удар по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По обновленным данным, известно о трех пострадавших.