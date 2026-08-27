Атаки волна за волной: Россия может сделать длительные тревоги новой нормой

Беспилотник (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

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С ночи 27 августа Россия почти непрерывно атакует Киев и ряд регионов Украины. Удары дронами и ракетами продолжаются волнами в течение многих часов, а воздушные тревоги все чаще растягиваются на значительную часть суток.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Под ударами оказались Киев и область, Кривой Рог, Одесщина, Харьков, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Черкасская область и другие регионы.

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В столице атаки реактивных дронов продолжились и днем. Обломки падали возле школ и детсадов, один из БПЛА упал на проезжую часть в центральной части города. Известно о пострадавших.

Длительные атаки могут повторяться

Военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия наращивает количество реактивных дронов и пусковых площадок, что позволяет атаковать Украину дольше и несколькими волнами.

«Россия наращивает это количество средств. Война все больше переходит в воздушный домен», – объяснил он.

По словам эксперта, реактивные дроны могут преодолевать 500-600 км, поэтому под угрозой остаются северные, восточные, южные и центральные области, в частности, Киев.

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РФ может запускать по столице как одиночные БПЛА, так и группы – иногда до 20 аппаратов. Поэтому сценарий, когда воздушная тревога длится много часов или возобновляется волна за волной в течение дня, может повторяться и дальше.

Россия бьет не только по энергетике

Еще одно изменение – выбор целей. По словам Мусиенко, Россия все чаще атакует не только критическую инфраструктуру, но и склады, логистические центры, гражданские предприятия, ритейл и порты.

Во время атаки 27 августа были повреждены логистические центры «Дома Игрушек», «Форы» и Comfy, а также разрушенный состав Roshen.

"Враг концентрируется на том, чтобы ослабить общий экономический потенциал Украины и столицы", - отметил эксперт.

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По его оценке, Киев и дальше будет оставаться одной из главных целей российских воздушных атак, а их интенсивность в ближайшее время может не уменьшаться.

Атака РФ на Киев 27 августа - последние новости

Напомним, Россия с ночи атакует Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и автомобили. По неофициальной информации, также пострадало здание стадиона в центре столицы.

После обеда оккупационные войска нанесли повторный удар по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По обновленным данным, известно о трех пострадавших.

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