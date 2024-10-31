Атаки ВСУ – это "игра в крота": эксперты назвали NYT причины стремительного продвижения врага

Новые кризисные точки возникают на фронте быстрее, чем с ними можно справиться.

Российские войска в течение большей части 2023 года смогли добиться лишь ограниченных успехов на фронте в Украине. Но за последние месяцы ситуация резко изменилась, и в октябре 2024 года оккупанты достигли самых больших территориальных успехов с лета 2022 года.

Об этом говорится в статье издания New York Times.

За последний месяц российская армия захватила более 160 кв. миль территории на Донбассе. Враг взял под контроль стратегически важные города Угледар и Селидово, на которых держалась украинская оборона. Авторы статьи заметили, что потеря Селидово, похоже, не за горами.

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По мнению экспертов, эти успехи помогут российским войскам обезопасить свои фланги перед началом наступления на Покровск.

В материале указывается, что патовая ситуация на фронте 2023 года заложила основу для недавних успехов оккупантов. Несущественные ихние атаки постепенно ослабили украинскую армию настолько, что ее силы так растянулись, что уже не могут удерживать некоторые позиции. Об этом говорят украинские бойцы и военные аналитики.

По словам военного эксперта из финской компании Black Bird Group Паси Паройнена, половина российских территориальных захватов в Украине в 2024 году произошла только за последние три месяца.

"Паройнен сравнил непрерывные атаки украинских войск с "постоянной "игрой в крота", когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться". Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она находит слабое место", – говорится в статье.

Но есть и другие факторы, способствовавшие вражескому продвижению. На них указал аналитик французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре. В частности, речь идет о широком использовании мощных КАБов, способных уничтожать укрепленные позиции, и отсутствии украинских укреплений в районе, где продолжаются боевые действия.

"Оборона Украины все больше и больше потрепана, местность все больше и больше благоприятна для российских наступательных операций, и, кроме того, россияне лучше влияют управляемыми бомбами", – выразился Турре.

Как добавляют эксперты, недавнее быстрое продвижение российской армии указывает на еще одну слабость Украины: отсутствие укреплений. Враг находится уже далеко за пределами старой линии фронта и больших минных полей, остановивших его предыдущие наступления на Угледар еще в 2023 году.

Заметим, что игра в крота – популярная в США аркадная игра. Состоит она в том, что в игровом автомате из нескольких отверстий выдвигается голова крота, и следует успеть ударить по ней. В переносном значении "игра в крота" обозначает ситуацию, когда попытки решить проблему являются частичными или поверхностными, и приводят лишь ко временным или незначительным улучшениям.

Напомним, научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик ОО "Повернись живым" Николай Белесков выразил мнение, что если в ближайшие месяцы не будут приняты нужные решения для перелома на фронте, военная ситуация достигнет точки невозврата.

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