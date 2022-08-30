Атаки ВСУ по оккупантам в Херсонской области: Хлань рассказал детали и сообщил о покушении на майора из РФ

В течение 30 августа украинские военные в Херсонской области наносили удары по ремонтным базам и складам российских войск, по скоплениям живой силы и местам пребывания вражеских офицеров.

Так, ВСУ ударили по Антоновскому мосту, "чтобы еще раз подтвердить его нефункциональный статус".

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

В этот же день в Таврическом детонирует вражеский склад с боеприпасами. Также были "прилеты" в Бериславе, Новой Каховке, Олешках и Новой Збурьевке.

"Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые навсегда останутся без конечностей, потому что когда-то решились прийти на нашу землю с войной", – говорится в сообщении.

Хлань отметил, что не будет рассказывать об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации.

Депутат также сообщил о покушении на "начальника дежурной части Госавтоинспекции".

"Утром совершено покушение на российского майора, которого прислали в область "начальником дежурной части ГИБДД". Рядом с его машиной, где была и семья оккупанта, сработало взрывное устройство. К сожалению, все живы-здоровы. Пока", – написал Хлань.

Напомним, украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с женой, в которой захватчик жалуется на ситуацию с мостами в Херсонской области, а также на отмену всех отпусков.

Карта войны на 30 августа: враг пытался прорвать украинскую оборону на Харьковщине

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