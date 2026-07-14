Атаковал украинские суда: ВМС уничтожили российский боевой корабль

ВМС уничтожили корабль «Изумруд» / © Facebook/Военно-Морские силы Украины

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Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили российский пограничный сторожевой корабль 2-го ранга «Изумруд» ФСБ РФ.

Об этом сообщают в ВМС Украины.

ВМС уничтожили российский корабль «Изумруд»

Операцию провели неподалеку от Новороссийска с помощью украинского морского безэкипажного комплекса Sargan-3000. В результате атаки вражеское судно пошло ко дну, среди его экипажа есть погибшие и раненые.

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ПСКР «Изумруд» — 62,5-метровый корабль водоизмещением около 630–750 тонн, способный развивать скорость до 27 узлов и оборудован вертолетной площадкой. Его спустили на воду в 2014 году.

Именно этот корабль 25 ноября 2018 участвовал в вооруженном нападении на украинские военные суда в Керченском проливе.

«Возмездие неизбежно. Продолжение следует…» — подчеркнули в ВМС ВС Украины.

Почему ВСУ не уничтожают Крымский мост

Напомним, Украина сосредоточилась на системном уничтожении логистических маршрутов российской армии и каналов поставки топлива, боеприпасов, техники и личного состава в оккупированный Крым.

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Об этом в интервью заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди. По его словам, главная цель — сделать пребывание российской группировки на полуострове максимально сложной.

Бровди подчеркнул, что украинские силы сознательно не трогают Крымский мост, чтобы гражданские имели возможность уехать в Россию. Усилия концентрируют на дистанционном уничтожении военной логистики. Украина впервые создает условия для фактической изоляции Крыма без масштабной наземной операции и потерь среди украинских военнослужащих.

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