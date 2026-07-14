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Атаковал украинские суда: ВМС уничтожили российский боевой корабль
Украинские ВМС заявили об успешной операции по уничтожению корабля ФСБ РФ «Изумруд». Атаку совершили с помощью морского дрона Sargan-3000.
Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили российский пограничный сторожевой корабль 2-го ранга «Изумруд» ФСБ РФ.
Об этом сообщают в ВМС Украины.
ВМС уничтожили российский корабль «Изумруд»
Операцию провели неподалеку от Новороссийска с помощью украинского морского безэкипажного комплекса Sargan-3000. В результате атаки вражеское судно пошло ко дну, среди его экипажа есть погибшие и раненые.
ПСКР «Изумруд» — 62,5-метровый корабль водоизмещением около 630–750 тонн, способный развивать скорость до 27 узлов и оборудован вертолетной площадкой. Его спустили на воду в 2014 году.
Именно этот корабль 25 ноября 2018 участвовал в вооруженном нападении на украинские военные суда в Керченском проливе.
«Возмездие неизбежно. Продолжение следует…» — подчеркнули в ВМС ВС Украины.
Почему ВСУ не уничтожают Крымский мост
Напомним, Украина сосредоточилась на системном уничтожении логистических маршрутов российской армии и каналов поставки топлива, боеприпасов, техники и личного состава в оккупированный Крым.
Об этом в интервью заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди. По его словам, главная цель — сделать пребывание российской группировки на полуострове максимально сложной.
Бровди подчеркнул, что украинские силы сознательно не трогают Крымский мост, чтобы гражданские имели возможность уехать в Россию. Усилия концентрируют на дистанционном уничтожении военной логистики. Украина впервые создает условия для фактической изоляции Крыма без масштабной наземной операции и потерь среди украинских военнослужащих.