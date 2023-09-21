Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атаковали 10 Ту-95мс: Залужный сообщил, сколько ракет над Украиной сбила ПВО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
8911
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атаковали 10 Ту-95мс: Залужный сообщил, сколько ракет над Украиной сбила ПВО

Ракета / Фото: Associated Press

Ракеты запускали в несколько волн.

Ночью 21 сентября Россия атаковала крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Были осуществлены пуски 43 крылатых ракет, 36 из них сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его данным, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами около 03:40.

"Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту", — говорится в его сообщении.

Залужный добавил, что к отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

"Кроме того, в 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову", — подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, атака по Украине 21 сентября является одной из самых больших за последнее время РФ. Взрывы раздавались в разных регионах, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

Все подробности атаки читайте на ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
8911
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация