Атаковали Днепр дронами-камикадзе и ракетами разных типов: назвали цели окупантов

Ночью 22 мая оккупанты Днепр, целями были военные и инфраструктурные объекты. Атаковали 16-ма ракетами разных типов и 20-ма ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны на восточном и южном направлениях уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов-камикадзе.

В общем враг выпустил:

- 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

- 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

- 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Ночная атака Днепра 22 мая

Напомним, поздно вечером 22 мая звуки у ибухов раздались в Днепре во время масштабной воздушной тревоги. По словам жителей, в городе прогремели более 15 взрывов.

Позже власти сообщили о массированной атаке врагом. Глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак проинформировал, что над областью сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, и, к сожалению, есть "прилеты". По последним данным, пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.

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