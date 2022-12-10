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Атаковали из артиллерии и минометов: оккупанты в течение суток обстреляли более пяти районов на Харьковщине

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Атаковали из артиллерии и минометов: оккупанты в течение суток обстреляли более пяти районов на Харьковщине

В Харьковской области следственные полиции продолжают документировать последствия вражеских обстрелов / Фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий.

В ночь на субботу, 10 декабря, оккупанты снова атаковали населенные пункты Харьковской области, расположенные недалеко от линии столкновения и границы с Россией.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение суток из артиллерии и минометов были обстреляны районы населенных пунктов Купянск, Золочев, Двуречная, Стрелка, Берестово и других", — говорится в сообщении.

Так, в Купянске в результате обстрелов произошел пожар на складских помещениях. В Золочеве повреждено админздание, а в Золочевской громаде – объект инфраструктуры. Без жертв и пострадавших.

По словам Синегубова, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 122 взрывоопасных предмета.

Ситуация в Харьковской области

Недавно в Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа – теперь он будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.

В Изюмском районе Харьковской области в четверг, 1 декабря, двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате они погибли на месте.

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Дата публикации
Просмотры
216
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