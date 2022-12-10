Атаковали из артиллерии и минометов: оккупанты в течение суток обстреляли более пяти районов на Харьковщине

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий.
В ночь на субботу, 10 декабря, оккупанты снова атаковали населенные пункты Харьковской области, расположенные недалеко от линии столкновения и границы с Россией.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В течение суток из артиллерии и минометов были обстреляны районы населенных пунктов Купянск, Золочев, Двуречная, Стрелка, Берестово и других", — говорится в сообщении.
Так, в Купянске в результате обстрелов произошел пожар на складских помещениях. В Золочеве повреждено админздание, а в Золочевской громаде – объект инфраструктуры. Без жертв и пострадавших.
По словам Синегубова, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 122 взрывоопасных предмета.
Ситуация в Харьковской области
Недавно в Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа – теперь он будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.
В Изюмском районе Харьковской области в четверг, 1 декабря, двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате они погибли на месте.
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