Атаковали в две волны: в Воздушных силах рассказали о массированном обстреле Украины

В ночь на 13 июня Россия вновь обстрелила Украину ракетами и иранскими дронами. Было две волны атаки – посреди ночи и под утро.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 13 июня.

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По его словам, оккупанты выпустили ракеты воздушного базирования ракеты Х-101/Х-555 из 8 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия. А уже под утро снова осуществили пуски ракет из 3-х бомбардировщиков, только одна цель долетела до Украины.

"Я бы не сказал, что это изменение тактики. Это очередной удар, очередной террористический акт, который россияне совершают, к сожалению, регулярно", — сказал Игнат.

Как он пояснил, цель атак РФ – истощить украинскую ПВО.

Воздушная атака РФ 13 июня

Напомним, в ночь на 13 июня россияне устроили очередную массированную атаку по Украине ракетами и дронами. Во время масштабной воздушной тревоги в Днепре и области, Харьковщине, Киевщине и Тернопольщине были слышны звуки взрывов. Работала ПВО, но, к сожалению, есть попадания в Кривом Роге.

Под утро в Воздушных силах сообщили, что российские кафиры запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной, и четыре дрона-камикадзе Shahed.

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