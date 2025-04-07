Атаковать морскими дронами стало труднее: командующий ВМС сообщил об изменениях в обороне РФ

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неежпапа

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Эшелонированная система обороны, возведенная Россией, осложнила для Украины атаки с использованием морских дронов.

Об этом в интервью проекту " Радио Свобода Крым.Реалии " сказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Когда-то мы спокойно могли зайти в бухту Севастопольскую на дронах, сейчас это не так просто. Потому что противник совершил эшелонированную систему обороны. Начинает с эшелированной системы обнаружения, дальняя, средняя, ближняя зона обнаружения наших беспилотных систем. Потом порядок их уничтожения… И конечно, чтобы ее преодолеть, мы должны принимать другие решения, технические решения, в первую очередь…» — рассказал Алексей Неижпапа.

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По его словам, украинские защитники должны быть более гибкими, умными, идти в технологиях всегда впереди.

«И те дроны, которые морские были просто камикадзе, это уже почти история. Сейчас все дроны, морские дроны, уже сами по себе должны нести на себе разнообразное оружие, с разными направлениями применения, чтобы быть более эффективными и успешными», — сказал Неижпапа.

Относительно аналогов таких дронов в РФ командующий ВМС отметил, что силы врага «стараются их выработать» и даже было несколько «удачных» попыток.

«Их было несколько применений, более или менее удачных. И они трудятся над этим. И мы тоже готовимся к тому, чтобы отражать эти дроны, возможны их применение. Поэтому, как и тогда, во время войны на суше для них это было ново, а сейчас, видите ли, сейчас идет война дронов. То же самое и на море: они тоже готовятся сделать такие же вещи. Поэтому мы тоже к этому готовимся, чтобы не только самим применять дроны против противника, но и защищаться от них», – отметил Неижпапа.

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Напомним, стали известны эксклюзивные детали, как морские дроны сбивали российские вертолеты.

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