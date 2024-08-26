Атакой на Курскую область Украина перешла "красную линию" не только РФ, но и США — Financial Times

Начав операцию в Курской области, Украина не только перешла границы России, но и нарушила "красные линии", установленные Вашингтоном. С начала полномасштабного вторжения России США сосредоточены на поддержке Украины в ее борьбе за сохранение суверенитета и избежании расширения конфликта на территорию России.

Об этом написал главный обозреватель международных отношений Financial Times Гидеон Рахман.

Он отметил, что в начале войны президент Джо Байден поставил перед администрацией две цели: поддержка Украины и предотвращение Третьей мировой войны. Если бы пришлось выбирать, США явно предпочли бы избежать глобального конфликта.

Украина, борясь за свое выживание, стремится к более активному участию США в войне с Россией, в то время как США пытаются избежать эскалации. Эта разница в подходах также отражается в Европе: страны, находящиеся ближе к фронту, как Эстония и Польша, требуют предоставления более современного оружия и большей свободы в его применении, в то время как Германия действует более осторожно.

Украинцы давно жалуются, что союзники не оказывают достаточной поддержки и просят их действовать "с одной рукой за спиной". Даже если успехи Украины в Курской области продолжаются, США, вероятно, сохранят осторожность, чтобы избежать прямого конфликта с Россией и минимизировать риск ядерного противостояния. США все еще опасаются, что при угрозе полного поражения Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Напомним, Райан МакБет отметил, что если Путин отреагирует на события в Курской области мобилизацией, это усугубит его ситуацию. Поэтому он игнорирует атаку и использует минимальные силы. Кремль боится возможных боев в Курске и контролирует медиа для поддержки этого нарратива.

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