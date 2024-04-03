Атаку дронами по Татарстану проанализировали в ISW: почему эти удары необходимы

По данным Reuters, постоянные удары украинских БПЛА по российским НПЗ привели к остановке около 14% от общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Атаки по заводам в Татарстане – существенный перелом в продемонстрированной Украиной способности наносить дальние удары далеко по российскому тылу. Эти удары являются необходимым компонентом для деградации отраслей, обеспечивающих российскую армию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина нанесла удары неидентифицированными беспилотниками большой дальности по российскому военному производству и инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Республике Татарстан в 1200 км от границы.

2 апреля российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как три дрона попадают по территории специальной экономической зоны "Алабуга" вблизи Елабуги. Это влечет за собой мощный взрыв.

На геолокационных кадрах удара видно, что беспилотники попали в общежитие возле Елабужского политехнического колледжа. В частности, Россия использует производственные мощности "Алабуги" для изготовления дронов "Шахед", которыми атакует Украину.

Дополнительные геолокационные кадры за 2 апреля демонстрируют удар беспилотника по третьему по величине нефтеперерабатывающему заводу РФ "Танеко" в Нижнекамске (Татарстан). Российские источники утверждают, что их средства РЭБ подавили дрон, в результате чего он упал на инфраструктуру НПЗ и вызвал пожар.

Агентство Reuters сообщило, что удар беспилотника по НПЗ "Танеко" пришелся на основной нефтеперерабатывающий цех на предприятии, ответственный за примерно половину завода.

Ответственность за удары взяли на себя Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны. А источники в ГУР сообщили, что удар по Елабуге нанес "значительные разрушения" производственным мощностям "Шахедов".

Российские источники, в частности глава Татарстана Рустам Миниханов, отрицали, что удары нанесли какой-либо существенный ущерб заводу по производству беспилотников в "Алабуге" или НПЗ "Танеко".

По данным Reuters, постоянные удары украинских дронов по российским НПЗ, таким как "Танеко", привели к остановке около 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

В Институте изучения войны отметили, что атаки 2 апреля – первые удары по Татарстану, и удаленность целей от украинских границ является существенным переломом в продемонстрированной Украиной способности наносить дальние удары далеко в российский тыл.

"ISW продолжает оценивать, что такие украинские удары являются необходимым компонентом кампании Украины по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, обеспечивающих и поддерживающих российскую армию", – указали аналитики.

Кстати, по сообщению издания CNN, украинские дроны, некоторые из которых оборудованы искусственным интеллектом, пытаются подорвать энергетическую отрасль России, и это работает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Бавовна" в Татарстане! СБУ и ГУР атаковали завод по производству "Шахедов"!

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