ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
622
Время на прочтение
1 мин

Атаку на порты в Туапсе и Новороссийске осуществило ГУР — источники: какие результаты

В результате атаки ГУР была парализована работа нефтеналивного комплекса, где россияне загружают «черным золотом» свои танкеры.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Морской дрон ГУР

Морской дрон ГУР / © ГУР Минобороны

Дополнено новыми материалами

Атаку на российские черноморские порты в Новороссийске и Туапсе 24 сентября осуществили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Для этого они применили морские дроны.

Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на источники в украинской разведке.

В результате атаки украинских военных разведчиков была парализована работа расположенных вблизи Новороссийска нефтеналивного комплекса компании «Транснефть» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Отмечается, что именно там россияне загружают нефтью свои танкеры, в том числе и суда из состава «теневого флота».

Морские дроны ГУР поразили и подорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

По словам источников, указанные пункты перевалки российской нефти в целом способны экспортировать 2 млн баррелей сырья в день.

Напомним, 24 сентября россияне заявили об атаке морских дронов на порт в городе Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Очевидцы заявляли о взрывах и стрельбе и сняли это все на видео.

Заметим, кроме того, бойцы спецподразделения ГУР Минобороны «Примари» совершили рейд в оккупированный Крым, где сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили несколько вражеских РЛС.

Дата публикации
Количество просмотров
622
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie