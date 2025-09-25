- Дата публикации
Атаку на порты в Туапсе и Новороссийске осуществило ГУР — источники: какие результаты
В результате атаки ГУР была парализована работа нефтеналивного комплекса, где россияне загружают «черным золотом» свои танкеры.
Атаку на российские черноморские порты в Новороссийске и Туапсе 24 сентября осуществили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Для этого они применили морские дроны.
Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на источники в украинской разведке.
В результате атаки украинских военных разведчиков была парализована работа расположенных вблизи Новороссийска нефтеналивного комплекса компании «Транснефть» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
Отмечается, что именно там россияне загружают нефтью свои танкеры, в том числе и суда из состава «теневого флота».
Морские дроны ГУР поразили и подорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.
По словам источников, указанные пункты перевалки российской нефти в целом способны экспортировать 2 млн баррелей сырья в день.
Напомним, 24 сентября россияне заявили об атаке морских дронов на порт в городе Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Очевидцы заявляли о взрывах и стрельбе и сняли это все на видео.
Заметим, кроме того, бойцы спецподразделения ГУР Минобороны «Примари» совершили рейд в оккупированный Крым, где сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили несколько вражеских РЛС.