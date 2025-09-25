Морской дрон ГУР / © ГУР Минобороны

Реклама

Дополнено новыми материалами

Атаку на российские черноморские порты в Новороссийске и Туапсе 24 сентября осуществили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Для этого они применили морские дроны.

Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на источники в украинской разведке.

В результате атаки украинских военных разведчиков была парализована работа расположенных вблизи Новороссийска нефтеналивного комплекса компании «Транснефть» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Реклама

Отмечается, что именно там россияне загружают нефтью свои танкеры, в том числе и суда из состава «теневого флота».

Морские дроны ГУР поразили и подорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

По словам источников, указанные пункты перевалки российской нефти в целом способны экспортировать 2 млн баррелей сырья в день.

Напомним, 24 сентября россияне заявили об атаке морских дронов на порт в городе Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Очевидцы заявляли о взрывах и стрельбе и сняли это все на видео.

Реклама

Заметим, кроме того, бойцы спецподразделения ГУР Минобороны «Примари» совершили рейд в оккупированный Крым, где сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили несколько вражеских РЛС.