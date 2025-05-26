Атаку на вертолет Путина в Курщине связали с активностью ГУР под руководством Буданова

© скриншот с видео

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Как сообщалось, российские пропагандисты ссылаются на командира части ПВО Юрия Дашкина. По его словам, атака произошла, когда Путин находился на Курщине. Россиянам вроде бы удалось сбить 46 дронов.

«Обращаю внимание, что интенсивность атаки при пролете борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушное сражение и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – заявил Дашкин.

Ранее Кремль сообщил о том, что Путин посетил Курскую область и находился в 100 км от боевых действий.

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По мнению политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова , если эти заявления соответствуют действительности, то такая атака беспилотниками означает, что ГУР под руководством Кирилла Буданова имеет все шансы преодолеть защиту президента России и уничтожить его.

Напомним, в марте в Москве по неизвестным причинам разразился редкий лимузин из автопарка российского диктатора.