Атакуют, где больно: Гуменюк прокомментировала ночную атаку дронами и ракетами

Ночью 22 июня российские оккупанты применили стратегическую авиацию Криворожскому направлению. Россияне атакуют ракетами в уязвимых местах.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг пытается атаковать там, где больно. Если есть сейчас проблемы с водоснабжением Криворожского направления, как раз туда и пытается избивать враг", — пояснила представительница ВСУ.

По ее словам, армия РФ действительно пытается применять новые тактики, выискивает способы обойти силы украинского ПВО.

Ночная атака РФ

Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, была угроза применения баллистического вооружения. Также сообщалось о пусках ракет с акватории Азовского моря.

В Днепропетровской области "тревога" длилась почти час: с 01:01 до 01:59. Россия ударила ракетами по Криворожскому району. Повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач.

В Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу: 01:02 – 02:00 и 02:18 – 02:58. Ночью в небе над регионом сбили три беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано попадание дронов.

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