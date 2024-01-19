Атакуют в 6-8 утра: Жданов рассказал, почему россияне перенесли удары на позже

Оккупационные войска РФ в последнее время совершают массированные обстрелы в 06:00-08:00. Ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00.

О возможных причинах смещения времени для обстрелов рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"От 6 до 8 — это может быть пересменка. Они надеются, что смена тех же операторов за экранами радиолокационных станций снижает боевую готовность и боевую эффективность наших расчетов. Вполне возможно, что пересмена плюс окончательная усталость расчетов и начало движения в войсках", — подчеркивает он.

Жданов говорит, что раньше россияне пытались наносить удары в 3-4 утра – это самый тяжелый период несения службы. Впрочем, оккупанты всегда "в поисках":

"Если у них не получается в одно время, они пытаются переносить на другое. Они ищут слабые места в нашей системе обороны, системе ПВО. В частности, по временным интервалам", – рассказал Жданов.

Как сообщалось, в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов – угроза значительно возросла после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22. Устрашение украинцев и снижение морального духа являются приоритетами российских захватчиков.

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