"АТЕШ" показали корабли РФ в Севастополе и территорию ФСБ — фото

Украинские партизаны продолжают разведывательные действия в Крыму. В этот раз агенты вплотную зашли на территорию ФСБ и смогли узнать их место дислокации и численность. Они также смогли зафиксировать два корабля проекта 22460 и корабль береговой охраны в Севастополе.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Также нами была проведена разведка Южной бухты в Севастополе. Агенты зафиксировали два противодиверсионных катера проекта 21980 "Граченок" и подлодку. Координаты всех объектов оперативно передали Силам обороны Украины. Мы предлагаем ФСБ перестать искать наших агентов и заняться своей собственной безопасностью" – говорится в сообщении.

Российские корабли в Севастополе

Российские корабли в Севастополе

Российские корабли в Севастополе

Российские корабли в Севастополе

Напомним, в Феодосии партизаны проникли на территорию десантно-штурмового полка РФ (фото).

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