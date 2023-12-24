"АТЕШ" проникли на территорию склада боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт и технику — фото

Партизаны провели очередную разведку в Крыму.
В Крыму партизаны движения "АТЕШ" проникли на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке Новоозерное Евпаторийского района. Они обнаружили командный пункт россиян с техникой.
Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram.
"В результате был раскрыт новый командный пункт российских войск, о чем свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах", – говорится в сообщении.
Партизаны также добавили, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц техники россиян, вероятно, с целью пополнения потерь группировки, действующей на юге Украины.
Координаты объекта: 45.373470, 33.104246.
Напомним, россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма – что известно.
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