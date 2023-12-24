Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"АТЕШ" проникли на территорию склада боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт и технику — фото

"АТЕШ" проникли на территорию склада боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт и технику — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"АТЕШ" проникли на территорию склада боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт и технику — фото

Командный пункт окупантов в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Партизаны провели очередную разведку в Крыму.

В Крыму партизаны движения "АТЕШ" проникли на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке Новоозерное Евпаторийского района. Они обнаружили командный пункт россиян с техникой.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram.

"В результате был раскрыт новый командный пункт российских войск, о чем свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах", – говорится в сообщении.

Командный пункт окупантов в Крыму / © Telegram / Движение
Командный пункт окупантов в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Партизаны также добавили, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц техники россиян, вероятно, с целью пополнения потерь группировки, действующей на юге Украины.

Координаты объекта: 45.373470, 33.104246.

Напомним, россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма – что известно.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
226
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация