"АТЕШ" проникли на территорию склада боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт и технику — фото

В Крыму партизаны движения "АТЕШ" проникли на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке Новоозерное Евпаторийского района. Они обнаружили командный пункт россиян с техникой.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram.

"В результате был раскрыт новый командный пункт российских войск, о чем свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах", – говорится в сообщении.

Командный пункт окупантов в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Партизаны также добавили, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц техники россиян, вероятно, с целью пополнения потерь группировки, действующей на юге Украины.

Координаты объекта: 45.373470, 33.104246.

Напомним, россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма – что известно.

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