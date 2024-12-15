"АТЕШ" раскрыло место расположения важного узла связи россиян во Владивостоке (фото)

Во Владивостоке на горе Седан агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку 743 подвижного узла связи. Этот объект является важной составляющей коммуникационной инфраструктуры России, отвечая за передачу данных и координацию действий как военных, так и гражданских служб.

Об этом сообщила пресс-служба "АТЕШ".

Стало известно, что 743 узел связи имеет стратегическое значение, обеспечивая эффективное управление кризисными ситуациями и военной безопасностью. Благодаря своему расположению на большой территории узел гарантирует надежную связь для командования и контроля, а также используется в условиях военных конфликтов и природных катастроф.

Разведка рассекретила объект связи РФ, координирующий военные действия/Фото: АТЕШ

Собранную информацию, включая данные об объекте, его персонале, технике и транспорте, агенты "АТЕШ" передали соответствующим силам для дальнейших действий.

Разведка рассекретила объект связи РФ, координирующий военные действия/Фото: АТЕШ

Напомним, что партизана движения "Атеш" сообщали, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь. Захватчики строят новые оборонительные сооружения для защиты от атак без экипажных катеров.

Читайте также: