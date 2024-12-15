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"АТЕШ" раскрыло место расположения важного узла связи россиян во Владивостоке (фото)

"АТЕШ" раскрыло место расположения важного узла связи россиян во Владивостоке (фото)

Разведка "АТЕШ" обнаружила ключевой узел связи РФ/Фото: АТЕШ

Стратегический узел РФ обеспечивает координацию военных и гражданских служб.

Во Владивостоке на горе Седан агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку 743 подвижного узла связи. Этот объект является важной составляющей коммуникационной инфраструктуры России, отвечая за передачу данных и координацию действий как военных, так и гражданских служб.

Об этом сообщила пресс-служба "АТЕШ".

Стало известно, что 743 узел связи имеет стратегическое значение, обеспечивая эффективное управление кризисными ситуациями и военной безопасностью. Благодаря своему расположению на большой территории узел гарантирует надежную связь для командования и контроля, а также используется в условиях военных конфликтов и природных катастроф.

Разведка рассекретила объект связи РФ, координирующий военные действия/Фото: АТЕШ / ©
Разведка рассекретила объект связи РФ, координирующий военные действия/Фото: АТЕШ

Собранную информацию, включая данные об объекте, его персонале, технике и транспорте, агенты "АТЕШ" передали соответствующим силам для дальнейших действий.

Разведка рассекретила объект связи РФ, координирующий военные действия/Фото: АТЕШ / ©
Разведка рассекретила объект связи РФ, координирующий военные действия/Фото: АТЕШ

Напомним, что партизана движения "Атеш" сообщали, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь. Захватчики строят новые оборонительные сооружения для защиты от атак без экипажных катеров.

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