"АТЕШ" разведал дивизию ВС РФ возле Смоленска: восстанавливают всю технику (фото)

Дивизия известна высоким уровнем потерь среди личного состава во время мясных штурмов Тернов и практикой пыток над своими отказниками.
Партизаны разведали территорию 144-й мотострелковой дивизии ВС Российской Федерации. Они базируются недалеко от Смоленска.
Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".
По данным "АТЭШ", на территории зафиксировано расположение казарм, бронетехнику, самоходные артиллерийские установки и РСЗО. Вся техника находится на восстановлении.
Известно, что российское подразделение воюет на Донецком направлении. Дивизия известна высоким уровнем потерь среди личного состава во время мясных штурмов Тернов и практикой пыток над своими отказниками.
"Наш агент собрал данные о технике, транспорте и размещении личного состава. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", — отметили в "АТЕШ".
Напомним, в Донецке "АТЕШ" сжег военный автомобиль оккупантов.
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