"Атеш": в Крым прибыло большое количество солдат РФ — фото

Партизаны зафиксировали прибытие большого количества оккупантов в Джанкой.
Партизаны фиксируют прибытие большого количества солдат армии России в город Джанкой временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
По данным движения, большие потери российских захватнических войск вынуждают кремль проводить скрытую мобилизацию для компенсации этих потерь. В результате многие оккупанты прибывают в Джанкой для последующего выдвижения на фронт.
"По нашим данным, в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении пребывает множество оккупантов, прибывших с оккупированной материковой Украины", — отметили в "Атеш".
Напомним, оккупанты боятся удара по Крымскому мосту и стягивают туда ПВО.
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