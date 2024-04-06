"Атеш": в Крым прибыло большое количество солдат РФ — фото

Партизаны фиксируют прибытие большого количества солдат армии России в город Джанкой временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

По данным движения, большие потери российских захватнических войск вынуждают кремль проводить скрытую мобилизацию для компенсации этих потерь. В результате многие оккупанты прибывают в Джанкой для последующего выдвижения на фронт.

"По нашим данным, в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении пребывает множество оккупантов, прибывших с оккупированной материковой Украины", — отметили в "Атеш".

Солдаты оккупационной армии РФ в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Солдаты оккупационной армии РФ в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Солдаты оккупационной армии РФ в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Солдаты оккупационной армии РФ в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, оккупанты боятся удара по Крымскому мосту и стягивают туда ПВО.

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