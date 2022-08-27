"Атмосфера страха": сотрудники ЗАЭС рассказали, как Россия "готовит" их к приезду МАГАТЭ

Спецслужбы России пытают работников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам ООН о рисках безопасности на станции.

Люди, работающие на станции или сумевшие сбежать во время оккупации, сообщили журналистам, что "на станции царит атмосфера страха". И их коллег неоднократно арестовывали.

Об этом пишет издание The Telegraph.

"Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они планируют сделать", — сказал неназванный украинский инженер.

Сотрудники также рассказали, что оккупанты планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала станции.

"Во время визита МАГАТЭ они планируют сократить до минимума присутствие нашего персонала и поставить нескольких их представителей в каждой комнате центра управления, которые будут громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве", — добавил он.

25 августа компания "Энергоатом" сообщила, что Запорожскую АЭС впервые в истории отключили от сети. Линии связи с энергосистемой Украины из-за боевых действий остановились.

26 августа украинская энергетическая компания "Энергоатом" заявила, что все шесть блоков на Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосистемы. По данным Международного агентства по атомной энергии, отключение АЭС могло привести к аварии на объекте.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены. 11 августа российские военные четырежды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли. 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Европа требует от России полное подключение ЗАЭС к украинской энергосети

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