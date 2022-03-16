Аукционные дома Sotheby's и Christie's отменяют продажу русских произведений искусства

Компании осудили войну России против Украины.
Аукционные дома Sotheby's и Christie's упраздняют продажу российских произведений искусства из-за войны войны РФ против Украины.
Об этом сообщает The Art Newspaper.
"Sotheby's не будет проводить торги российским искусством в июне. Наши сердца и мнения обращены ко всем, кто пострадал во время украинского кризиса", — говорится в заявлении компании.
Как отмечает The Art Newspaper, через несколько часов после того, как Sotheby's отменил аукционы, Christie's принял аналогичное решение.
Компании добавили, что они выполняют санкционные законы Великобритании и США, запрещающие соглашения с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в список.
По данным The Art Newspaper, торги российским искусством в Sotheby's во время "Русской недели" в ноябре 2021 составили 17,7 млн фунтов.
Напомним, россияне сметают с полок все, не разбирая, чтобы потом не переплачивать.
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