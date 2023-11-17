Авария на Запорожской АЭС: аналитики заявили об угрозе и прогнозируют новые инциденты

Станция полностью теряла доступ к внешним источникам питания семь раз за свою историю эксплуатации – все семь инцидентов произошли во время российской оккупации.

Продолжение оккупации россиянами Запорожской АЭС привело к сбоям в работе оборудования и технического обслуживания, угрожающим безопасности станции. Таких сбоев может стать больше в условиях продолжающейся российской оккупации.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны 17 ноября (ISW).

Как напомнили аналитики, 16 ноября "Энергоатом" сообщил, что российское руководство ЗАЭС перевело реактор №5 в "горячее состояние" с "холодной остановки", нарушив этим распоряжение ядерного регулирования Украины. Это привело к утечке раствора борной кислоты, попавшей во все парогенераторы реактора.

В "Энергоатоме" также сообщили, что некомпетентность россиян на ЗАЭС в выводе реакторов привела к утечке радиоактивного теплоносителя из первого во второй контур реактора №4. Аналогичная ситуация возникла с реактором № 6, который испытал временный блэкаут 14 ноября, заставляющий реактор полагаться на аварийные дизель-генераторы.

В "Энергоатоме" заявили, что оборудование на ЗАЭС постоянно деградирует, а частота похожих опасных случаев увеличивается.

Реакция МАГАТЭ

МАГАТЭ пока не прокомментировало эти инциденты, но 13 ноября выразило обеспокоенность объемом и эффективностью технического обслуживания систем безопасности ЗАЭС и собственной способностью контролировать работу станции. В агентстве сообщили, что эти проблемы с обслуживанием стали очевидны в июле и августе 2023 года, когда у парогенератора реактора №4 произошла утечка. Он загрязнил системы безопасности реактора, которые нужно было повторно очистить.

МАГАТЭ сообщило, что российские операторы ЗАЭС не предоставили контингенту агентства доступ ко всем шести турбинным залам реактора для оценки их безопасности. Российские операторы также ограничили доступ МАГАТЭ во время последних смотров залов в октябре и 10 ноября.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС летом 2023 года / Фото: Рафаэль Мариано Гросси

В МАГАТЭ проинформировали, что на ЗАЭС планируется ремонт трансформаторов реакторов №4, 5 и 6 после недавнего завершения технического обслуживания трансформаторов реакторов №1, 2 и 3. В агентстве отметили, что реакторы № 4 и 5 находятся в режиме "горячей остановки", что нарушает распоряжение украинского регуляторного органа.

Угроза для ЗАЭС

"Отчеты Украины и МАГАТЭ указывают на то, что присутствие и исключительный контроль России над ЗАЭС усиливаются, что свидетельствует о том, что подобные сбои могут усилиться в условиях продолжающейся российской оккупации", — говорится в сообщении Института изучения войны.

13 ноября МАГАТЭ объявило, что 7 ноября его сотрудники посетили российский тренировочный центр для ЗАЭС, и что "Ростехнадзор" устанавливает постоянное присутствие на станции.

"Это объявление указывает на нормализацию российской оккупации ЗАЭС, несмотря на задокументированное безрассудное поведение российских войск вблизи станциы", – отметили в ISW.

Там напомнили, что российские войска разместили военную технику на и внутри объектов ЗАЭС летом-осенью 2022 года, чтобы защитить станцию от ударов ВСУ, одновременно создавая условия для обвинения украинских сил в любых инцидентах на станции.

"ЗАЭС полностью теряла доступ к внешним источникам питания семь раз за свою историю эксплуатации – все семь инцидентов произошли во время российской оккупации", – подчеркнули аналитики.

Российская военная техника на оккупированной Запорожской АЭС / Фото: Getty Images

К слову, в середине октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что из-за оккупации россиянами ЗАЭС ситуация там до сих пор угрожающая. Однако кризисный момент – когда оккупанты хотели устроить на станции техногенную катастрофу – прошел.

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