Аварийные бригады ДТЭК с разрешения ВСУ приступили к возобновлению электроснабжения Мариуполя

Аварийные бригады ДТЭК с разрешения ВСУ приступили к возобновлению электроснабжения Мариуполя

Ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети после получения разрешения от Вооруженных сил Украины приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электропередачи.

Об этом сообщили в компании.

«Военные предоставили соответствующие разрешения на оперативное проведение работ. Теперь удалось отремонтировать линию 110 кВ, питающую город. Ремонтные бригады продолжают подавать напряжение на подстанции и линии, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение города», — сообщили в ДТЭК.

Работы продолжаются, в городе без света остаются еще около 81 тысячи клиентов.

Местные власти просят жителей города временно ограничить работу энергоемких приборов, чтобы дать возможность энергетикам ДТЭК как можно скорее вернуть энергоснабжение в доме.

Напомним, Мариуполь был обесточен 1 марта в результате массированных обстрелов.

Аварийные бригады ДТЭК находятся в максимальной готовности и приступают к ремонту повреждений, как только получат разрешение от Вооруженных сил.