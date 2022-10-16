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Аварийные отключения в Сумской области после обстрелов: жителей просят выключить электричество до завтра

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Аварийные отключения в Сумской области после обстрелов: жителей просят выключить электричество до завтра

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий / Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Пока не хватает мощностей для Шосткинского района.

В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова происходят аварийные отключения электроэнергии в Сумской области.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса им нужна наша помощь", – отметил Живицкий.

Он предупредил жителей области об ограничении потребления электроэнергии до конца сегодняшних суток и завтра, 17 октября, с 8 до 11 утра.

Напомним, Иран передал России свои дроны, которыми оккупанты атакуют украинские города. По данным ОК "Юг" россияне могли получить от Ирана от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе Shahed136.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

Военные объяснили, что из-за иранских дронов воздушные тревоги в Украине могут быть длиннее.

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Дата публикации
Просмотры
668
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