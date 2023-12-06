"Авдеевка бьет рекорды по ликвидации живой силы и техники противника" — офицер "Легиона Свободы"

Захватчики бросают на штурм Авдеевки огромное количество пехоты. Сейчас там идет на штурм новый вражеский резерв, уничтожаемый ВСУ. Враг пытается окружить город, но для украинских защитников этот враждебный план не новый.

Об этом сказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг каждый день проводит массовые атакующие действия. Захватчики бросают на штурм Авдеевки огромное количество пехоты. Если российские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем", — рассказал офицер.

По его словам, у России еще есть мобилизационный ресурс, который пытается штурмовать Авдеевку.

"Наблюдаем новый резерв, откуда россияне начинают брать мобилизованных, — это нелегалы и принудительно мобилизующие мигранты. Действительно, Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить Авдеевку, но для украинских защитников этот враждебный является новым", — сказал Морозов.

По словам офицера "Легиона Свободы", враг хочет взять Авдеевку в котел. Город с самого начала полномасштабного вторжения находился под угрозой окружения.

"Россияне уже два года заявляют о взятии города. Поэтому сейчас нам не надо покидать Авдеевку. Конечно, ситуация критическая на севере и в районе промзоны. Но есть полевые командиры каждой бригады, и только вместе договорившись возможное отступление или уход на вторую линию. Но об отступлении ВСУ сейчас никто не говорит", — подчеркнул Морозов.

Ранее руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что кафиры растянули живую силу по всей линии восточного фронта. Они хотят сделать невозможным сосредоточение внимания ВСУ, к примеру, только на Авдеевке.

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