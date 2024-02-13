Авдеевка, Купянск, Лиман: Зеленский сообщил о ситуации на направлениях и комплектации подразделений

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, а также министр обороны Рустем Умеров сейчас находятся на местах – на фронте. 13 февраля они объехали все его горячие точки: Авдеевку, Купянск, Лиман и доложили о ситуации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 февраля.

Кроме этого командование решает существующие проблемы в комплектации подразделений, укрепления, управления.

"Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", – сказал Зеленский.

Он также сообщил о "перезагрузке институтов" Украины, в частности, Сил обороны и дипломатии.

"Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным и будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для Украины и развитием Сил обороны", – сказал Зеленский.

По его словам, власть создает "принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира".

"Каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности. Уже есть соглашение безопасности с Великобританией, готовим новые соглашения — амбициозные соглашения. И не только с европейскими силами. Каждая договоренность с партнерами должна быть реализована как можно быстрее", — добавил. Зеленский.

Напомним, на Авдеевском направлении ситуация чем дальше тяжелее. В армии РФ на этом участке фронта есть продвижение. "Спасать Авдеевку" отправили 3 штурмовую бригаду, сообщил военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годах Иван Ступак.

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