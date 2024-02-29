Авдеевка – начало новой кампании РФ: военный о наступлении оккупантов

Увлечение Авдеевки – начало новой наступательной кампании российских оккупантов. Именно поэтому ВСУ необходимо пополнение вооружением на людьми.

Об этом заявил командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич проекта Ukrainian Witness.

"Авдеевка – это, пожалуй, только начало их кампании, и нужно готовиться к достаточно большим масштабам. Поэтому Вооруженным Силам нужно пополнение техникой, новыми системами борьбы, то есть дроновыми системами, системами радиоэлектронной борьбы, и опять же нужно пополнение в людях", — подчеркнул военный.

По его словам, вывод украинских защитников из Авдеевки — "было единственное правильное решение". Зинкевич говорит: считает, что "в этом случае Авдеевку уже ничего бы не спасло".

Напомним, аналитики ISW сообщают, что после захвата Авдеевки россияне продвигаются дальше. В свою очередь, украинские силы стабилизировали линию обороны непосредственно к западу от захваченного города.

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