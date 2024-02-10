"Авдеевка скоро может упасть": эксперты и СМИ о сложной ситуации в городе и наступлении оккупантов

На Авдеевском направлении в Донецкой области продолжаются бои, ВС РФ все еще надеются взять под контроль город. Российские оккупанты были вынуждены менять тактику, и теперь сосредоточились не на прорывах обороны "в полях", а на городских боях. Враг пытается зайти в город с севера, востока и юга. Украинская армия вынуждена удерживать Авдеевку в ужасных условиях дефицита боеприпасов.

Об этом пишет издание The Telegraph.

"Если россияне действительно одержат там победу, рассказ о победе может больше не сводиться только к грубому российскому военному могуществу. Будут также поставлены вопросы о том, слабеют ли собственные силы Украины, истощены не только двумя годами безжалостных ударов, но и ослаблением поддержки Запада", – пишет издание.

Бывший советник Министерства обороны Украины Глен Грант сказал, что в случае, если Авдеевка упадет, виновны в этом будут США. Поскольку украинская армия вынуждена содержать город в ужасных условиях дефицита боеприпасов.

"Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет", – подчеркнул он.

Ситуация в Авдеевке – что известно сейчас

Авдеевка остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские вооруженные силы постоянно проникают на окраины города. Однако следует отметить, что контроль над территорией Авдеевки сохраняется у украинских вооруженных сил, и жители продолжают активное сопротивление оккупации.

По состоянию на утро пятницы, 9 февраля, в населенном пункте проживало 935 человек. Однако, за 8 февраля была проведена успешная эвакуационная мера, в результате которой из населенного пункта были эвакуированы шесть человек.

"Ситуация очень непростая, очень сложная. Враг действительно пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов, с юга и севера. В то же время пытается штурмовать в лобовую. Наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию Коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать Коксохим. И давит он туда очень мощно", — рассказал он.

Западные эксперты заявили, что Россия понесла большие потери в технике, а также значительные потери личного состава. Особенно речь идет о подразделениях, состоявших из заключенных, которых российские командиры нанимали для атак волнами пехоты в стиле Первой мировой войны.

По словам министра обороны Рустема Умерова, за первый месяц сосредоточенных усилий Россия потеряла, по меньшей мере, одну бригаду, а это около 4 тысяч солдат.

17 января произошла неожиданная атака. Несмотря на то, что украинские военные ограничивали продвижение российских войск, теперь, как сообщалось, они вынуждены были вступить с ними в уличные бои в южных и северных районах.

"Ситуация вокруг Авдеевки является, я бы сказал, стабильной, но стабильно плохой и с тенденцией к ухудшению, – рассказал Майкл Кофман, аналитик по вопросам обороны Фонда Карнеги. – Поскольку российские силы достигают постепенных успехов… Я до сих пор придерживаюсь своего предыдущего суждения с прошлой осени, что есть большой шанс того, что Авдеевка, в конце концов, будет потеряна".

Как сообщили аналитики OSINT-сообщества DeepState, Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. Ведутся штурмы в частном секторе на севере населенного пункта.

Институт изучения войны в своем ежедневном отчете также отметил, что "подтверждено наступление российских войск в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки в условиях продолжающихся позиционных боев по всей линии фронта".

Медиа указывают и на то, что о важности города свидетельствует визит в Авдеевку 29 декабря президента Украины Владимира Зеленского, а также на то, что 31 января президент РФ Владимир Путин назвал Авдеевку "одним из важнейших направлений".

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