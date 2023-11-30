Авдеевка сражается, враг активизировался на Запорожье: ситуация на Таврическом направлении

В районе Авдеевки оккупанты несут существенные потери. В Запорожской области пытаются восстановить утраченное положение.

На Таврическом направлении 29 ноября зафиксировано 45 боевых столкновений между российскими и украинскими войсками. ВСУ дальше держат оборону Авдеевки, в то же время оккупанты активизировались на Запорожье.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона 30 ноября.

Ситуация на Таврическом направлении 30 ноября

Штупун рассказал, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг продолжает активные наземные пехотные атаки, местами применяет бронетехнику. За сутки на Таврическом направлении зафиксировано 45 боевых столкновений. Оккупанты устроили 646 артиллерийских обстрелов.

"За сутки общие потери оккупантов в живой силе составляют почти 500 человек. Также наши воины полностью уничтожили семь танков и 13 других бронемашин врага", — отметил представитель ВСУ.

Обстрелы на Таврическом направлении

В течение суток оккупанты устроили восемь ракетных ударов. В результате были ранены 10 гражданских, пятеро из которых — дети.

"Также в Донецкой области было зафиксировано семь авиаударов врага. Почти все – это сброс управляемых авиабомб с самолетов Су-35. Зафиксировано одно применение врагом штурмовика Су-25", – рассказал Штупун.

Ситуация в Авдеевке и на Запорожье

"Сейчас Авдеевка стоит, Авдеевка бьется. И враг несет очень существенные потери, особенно в пехоте", — отметил спикер Сил обороны Таврического направления.

За сутки на Авдеевском направлении ВСУ отразили 22 российских атаки. Еще 11 атак было отбито вблизи Новомихайловки на Марьинском направлении.

"Враг несколько активизировался, пытается восстановить утраченные позиции на Запорожье. Пять атак отбиты у Роботиного и — девять атак северо-западнее Вербового. То есть враг, теряя позиции, начинает пехотой пытаться отбить их, терпит потери и отходит", — рассказал Штупун.

Напомним, 29 ноября командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские захватчики значительно увеличили активность на Таврическом направлении и привлекают бронетехнику.

Читайте также: