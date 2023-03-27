Авдеевка в "красной зоне": город закрывают для волонтеров и журналистов

В Авдеевку не смогут приезжать волонтеры и журналисты.

С понедельника, 27 марта, волонтерам и журналистам запрещено посещение Авдеевки в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, Авдеевка теперь в "красной зоне", именно поэтому посещение города запрещено.

"В связи с обострением ситуации в городе, вокруг города, есть приказ – прямой запрет для посещения", — сказал он в своем обращении.

Напомним, в Авдеевке эвакуируют коммунальщиков и выключат мобильную связь.

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