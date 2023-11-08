Авдеевка в полуокружении: оккупанты ежедневно точечно атакуют пехотой – военный

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь рассказал о боях за Авдеевку. Так, оккупанты продолжают точечные атаки пехотой, собирают боеприпасы и резервы для новых волн наступления на город.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"В последнее время они бросают небольшие отряды по 10-20 человек, мы их уничтожаем, это делается для того, чтобы обнаружить беспилотниками нашу артиллерию. По сути, ловят на живца. Город в полуокружении с трех сторон. Его постоянно обстреливают", — говорит спикер бригады.

Коцуконь также добавил, что оккупанты ведут перегруппировку. Они нагнали под Авдеевку 40 тысяч резервов личного состава, накапливают боекомплект всех калибров.

"Пока не видно, чтобы отказались от планов захватить Авдеевку", – резюмировал он.

Напомним, военный эксперт предположил, каким будет худший сценарий по Авдеевке.

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