"Авдеевку просто стерли с лица земли": Буданов о ситуации на фронте и "успехах" россиян

Единственное, чего россияне смогли достичь за год на Донецком направлении — это продвинуться в Соледаре и сместить боевые действия внутрь Бахмута.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Он говорит, что армии захватчиков не удалось и близко реализовать свои планы.

"Сравним. Если подвести человека с Украины к карте и спросить, где Соледар – не все знают. Если мы с вами разговариваем об успехах, как там считалось, "второй армии мира" – кажется, не совсем хорошо, давайте так выразимся", — отмечает главный разведчик Украины.

Буданов также рассказывает о ситуации в Авдеевке.

"Совершенно неверное утверждение. Россияне поставили себе за задание (они уже дважды провалили срок и снова его продлили) провести охват города Авдеевка с северного направления. О юге даже речи они не вели", — добавляет Буданов.

Руководитель разведки отмечает, что на юге от Авдеевки боевые действия идут с 2014 года и отмечает, что боевые действия продолжаются южнее города.

"Это локальные действия. Если я вам сказал, что далеко не каждый гражданин найдет на карте Соледар, то со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что на карте найти Опросное и Водяное по силам только людям, которые сталкивались с этими территориями. О чем мы говорим "Вторая армия мира" штурмует населенный пункт Опросное? Это просто смешно.", — резюмирует Буданов.

Отметим, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что независимо от того, какие результаты покажет контрнаступательная операция ВСУ, наши партнеры не замедлят и не приостановят военную помощь Украине.

Кроме того, он заявил, что его прогноз о решающей битве весной до окончания войны не изменился.

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