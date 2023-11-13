Авдеевское, Купянское и Марьинское направления – самые горячие: Залужный о ситуации на фронте

Залужный и Браун обсудили поставки снарядов, средств противовоздушной обороны и БПлА.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Об этом говорится на странице Залужного в Facebook.
Залужный подробно рассказал Брауну об обстановке на фронте. По его словам, Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, но контролируемая.
"В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике", — заверил главком.
Они также обсудили планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска. Прежде всего, речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА.
Обсудили и вопросы подготовки украинских военнослужащих и возобновление боеспособности подразделений.
В заключение Залужный поблагодарил американских партнеров за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором.
Ранее в Генштабе рассказали, где штурмуют оккупанты и наступают ВСУ.
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