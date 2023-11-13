Авдеевское, Купянское и Марьинское направления – самые горячие: Залужный о ситуации на фронте

Залужный и Браун обсудили поставки снарядов, средств противовоздушной обороны и БПлА.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом говорится на странице Залужного в Facebook.

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Залужный подробно рассказал Брауну об обстановке на фронте. По его словам, Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, но контролируемая.

"В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике", — заверил главком.

Они также обсудили планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска. Прежде всего, речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА.

Обсудили и вопросы подготовки украинских военнослужащих и возобновление боеспособности подразделений.

В заключение Залужный поблагодарил американских партнеров за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором.