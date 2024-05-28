Авдеевское направление: ВСУ уничтожили БМП оккупантов с помощью дистанционного минирования — видео

Украинские воины продолжают "минусовать" технику врага.
Операторы ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали мощные кадры уничтожения техники оккупационных войск России на Авдеевском направлении в Донецкой области.
На кадрах виден подрыв вражеской БМП с помощью дистанционного минирования и дальнейшее добивание бронетехники дроном-камикадзе.
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