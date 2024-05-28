Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Авдеевское направление: ВСУ уничтожили БМП оккупантов с помощью дистанционного минирования — видео

Авдеевское направление: ВСУ уничтожили БМП оккупантов с помощью дистанционного минирования — видео

Удар по БМП оккупантов в Донецкой области / Фото: скриншот

Украинские воины продолжают "минусовать" технику врага.

Операторы ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали мощные кадры уничтожения техники оккупационных войск России на Авдеевском направлении в Донецкой области.

На кадрах виден подрыв вражеской БМП с помощью дистанционного минирования и дальнейшее добивание бронетехники дроном-камикадзе.

Напомним, Швеция остановила план передачи Украине самолетов Gripen – какая причина.

Читайте также ведущие новости дня:

Горело и дымело: работа ВСУ на Авдеевском направлении по технике оккупантов

Горело и дымело: работа ВСУ на Авдеевском направлении по технике оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация