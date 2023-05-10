"Август близко": в Мариуполе появились странные плакаты с предупреждениями для оккупантов (фото)

Во временно захваченном Мариуполе появились плакаты с таинственными предупреждениями.
В Мариуполе начали появляться плакаты с предупреждениями для российских оккупантов.
Соответствующие фото выкладывают в Сети местные.
На плакатах преимущественно изображена единственная надпись на украинском "Август близко!". Кроме того, на плакатах можно увидеть QR-код. Если перейти по нему – появляется надпись "Русская весна заканчивается, начинается украинское лето".
Очевидно, местные партизаны уже ждут ВСУ.
Напомним, ранее на улицах Москвы неизвестные расклеили листовки с фотографиями главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка и подписями "наш президент".
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